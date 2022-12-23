Уряд виділив понад 400 млн грн на розвиток малого бізнесу

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"Підтримка бізнесу, зокрема мікро- та малого, є одним із ефективних інструментів для відновлення економіки. Сьогодні Уряд виділив додаткові кошти на розвиток малого бізнесу в сільському господарстві, будівництві, транспортній, освітній, науковій галузях та ін. Така підтримка передбачає створення понад 2 тисяч робочих місць", - заявила перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Зазначається, що 253 мільйони гривень спрямують на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, тепличного господарства та створення або розвиток власного бізнесу.

Ще 147 мільйонів підуть на створення або розвиток власного бізнесу у таких сферах як сільське, лісове та рибне господарство, переробна промисловість, водопостачання, будівництво, транспорт, професійна, наукова та технічна діяльність, освіта, охорона здоров'я, мистецтво, спорт та інше.

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