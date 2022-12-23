Правительство выделило более 400 млн грн на развитие малого бизнеса

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"Поддержка бизнеса, в частности микро- и малого, является одним из эффективных инструментов для восстановления экономики. Сегодня правительство выделило дополнительные средства на развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве, строительстве, транспортной, образовательной, научной отраслях и др. Такая поддержка предполагает создание более 2 тысяч рабочих мест", - заявила первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Отмечается, что 253 миллиона гривен направят на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства, тепличного хозяйства и создание или развитие собственного бизнеса.

Еще 147 миллионов пойдут на создание или развитие собственного бизнеса в таких сферах как сельское, лесное и рыбное хозяйство, перерабатывающая промышленность, водоснабжение, строительство, транспорт, профессиональная, научная и техническая деятельность, образование, здравоохранение, искусство, спорт и другое.

Напомним

С ноября в Украине запустили официальный сайт программы "эРабота".