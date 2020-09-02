Уряд виділив понад 27 млн грн для ліквідації наслідків липневої пожежі на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 27 540,5 тис. грн для ліквідації наслідків липневої пожежі на Луганщині. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"27 540,5 тис. грн для ліквідації наслідків липневої пожежі на Луганщині виділив Кабмін з резервного фонду", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, на Луганщині у Сватівському районі сталася пожежа поля, згоріло 40 га площі пшениці.