Правительство выделило более 27 млн грн для ликвидации последствий июльского пожара в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 27 540,5 тыс. грн для ликвидации последствий июльского пожара в Луганщинской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"27 540,5 тыс. грн для ликвидации последствий июльского пожара в Луганской области выделил Кабмин из резервного фонда", - написал Гончаренко.
Напомним, в Луганской области в Сватовском районе произошел пожар поля, сгорело 40 га площади пшеницы.