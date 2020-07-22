Уряд виділив кошти для громадян, які постраждали внаслідок лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні виділив 54,7 млн грн для громадян, які постраждали внаслідок пожеж в Луганській області та 2,1 млн грн для допомоги постраждалим через пожежі в Житомирській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"Кабінет Міністрів України на засіданні 22 липня ухвалив рішення щодо виділення коштів на компенсацію постраждалим від пожеж у Луганській та Житомирській областях, одноразову грошову допомогу родинам загиблих та постраждалих під час антитерористичної операції, а також про перерахунок соціальної допомоги для дітей, які потребують додаткової опіки від держави", - йдеться у повідомленні.
Так, на першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що мала місце в Луганській області у липні цього року, Уряд виділив 54,7 млн грн.
"Через страшні пожежі на Луганщині десятки українців втратили домівки. Ми планомірно, а головне відповідально, продовжуємо допомагати. Більша частина з виділених коштів піде на матеріальну допомогу родинам загиблих та для того, щоб люди могли відбудувати собі житло", — заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Також уряд підтримав рішення про виділення додаткових 2,1 млн грн, які будуть спрямовані для допомоги постраждалим від пожежі в Житомирській області. Окрім того, урядовці затвердили виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в АТО, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, одержаних під час участі в зазначеній операції. Загальна сума виплат складе 13,1 млн грн.
Нагадаємо, як повідомляв раніше очільник уряду Денис Шмигаль, Кабмін виділить 13 млн грн для підтримки сімей військових, які серйозно постраждали або загинули під час участі в АТО.