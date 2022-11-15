Уряд виділив 100 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій на Херсонщині

Цитата

«Виділено Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 100 млн. гривень з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області», - написав Мельничук.

Доповнення

«Укренерго» спільно з АТ «Херсонобленерго» та АТ «Миколаївобленерго» вже розробили резервну схему живлення Херсонщини та приступили до її реалізації. Повернення світла буде поступовим.

Російські окупанти знищили енергетичний об’єкт, який забезпечував енергоживленням все правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської.