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Уряд виділив 100 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій на Херсонщині

Уряд виділив 100 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій на Херсонщині

Київ • УНН

 • 344428 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет міністрів України виділив Херсонській обласній державній адміністрації 100 млн грн з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Виділено Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 100 млн. гривень з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області», - написав Мельничук.

Доповнення

«Укренерго» спільно з АТ «Херсонобленерго» та АТ «Миколаївобленерго» вже розробили резервну схему живлення Херсонщини та приступили до її реалізації. Повернення світла буде поступовим.

Російські окупанти знищили енергетичний об’єкт, який забезпечував енергоживленням все правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської.

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