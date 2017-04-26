Уряд вдвічі збільшив компенсації за харчування дітей-чорнобильців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про збільшення компенсаційних виплат за харчування дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"На ваш розгляд вноситься проект постанови КМУ про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 8 лютого 1997 року № 155. Мова йде про збільшення розмірів компенсаційних виплат за харчування потерпілих дітей внаслідок Чорнобильської катастрофи", - сказав А.Рева.
За його словами, уряду пропонується збільшити такі виплати вдвічі.
Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася рівно 31 рік тому.