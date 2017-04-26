Уряд вдвічі збільшив компенсації за харчування дітей-чорнобильців

"На ваш розгляд вноситься проект постанови КМУ про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 8 лютого 1997 року № 155. Мова йде про збільшення розмірів компенсаційних виплат за харчування потерпілих дітей внаслідок Чорнобильської катастрофи", - сказав А.Рева.

За його словами, уряду пропонується збільшити такі виплати вдвічі.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася рівно 31 рік тому.