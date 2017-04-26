Правительство вдвое увеличило компенсации за питание детей-чернобыльцев

"На ваше рассмотрение вносится проект постановления КМУ о внесении изменений в пункт 1 постановления КМУ от 8 февраля 1997 года № 155. Речь идет об увеличении размеров компенсационных выплат за питание пострадавших детей вследствие Чернобыльской катастрофы", - сказал А.Рева.

По его словам, правительству предлагается увеличить такие выплаты вдвое.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 31 год назад.