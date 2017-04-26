Правительство вдвое увеличило компенсации за питание детей-чернобыльцев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37125 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101295 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154300 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115541 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115991 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112251 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104081 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107009 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103513 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153046 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Правительство вдвое увеличило компенсации за питание детей-чернобыльцев

Правительство вдвое увеличило компенсации за питание детей-чернобыльцев

Киев  •  УНН

 • 11509 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении компенсационных выплат за питание детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"На ваше рассмотрение вносится проект постановления КМУ о внесении изменений в пункт 1 постановления КМУ от 8 февраля 1997 года № 155. Речь идет об увеличении размеров компенсационных выплат за питание пострадавших детей вследствие Чернобыльской катастрофы", - сказал А.Рева.

По его словам, правительству предлагается увеличить такие выплаты вдвое.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 31 год назад.

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