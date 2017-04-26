Правительство вдвое увеличило компенсации за питание детей-чернобыльцев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении компенсационных выплат за питание детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"На ваше рассмотрение вносится проект постановления КМУ о внесении изменений в пункт 1 постановления КМУ от 8 февраля 1997 года № 155. Речь идет об увеличении размеров компенсационных выплат за питание пострадавших детей вследствие Чернобыльской катастрофы", - сказал А.Рева.
По его словам, правительству предлагается увеличить такие выплаты вдвое.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 31 год назад.