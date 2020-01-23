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Уряд України зберігає курс на євроінтеграцію - Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Уряд України зберігає курс на євроінтеграцію і буде максимально прагнути синхронізувати свої правила з європейськими колегами. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі, передає УНН.

Уряд України зберігає курс на євроінтеграцію - Гончарук

"Ми зберігаємо курс на євроінтеграцію, ми будемо максимально прагнути синхронізувати наші правила, регуляції з нашими європейськими колегами", - сказав Гончарук.

З його слів, уряд має і стратегічні проекти, зокрема, до 2023 року планується об’єднати енергетичну систему України з європейською, домовитись про правила роумінгу тощо.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ повідомили, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Давосі критично висловився щодо гармонізації українського законодавства із ЄС. Сам Давид Арахамія напередодні ввечері у Facebook зауважив:

"Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. У той самий час інтереси України мають бути пріорітетом номер один для української влади. Саме на цьому наголошував сьогодні (22 січня - ред.) в Давосі в своєму виступі. Усі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейского Союзу. Все інше - lost in translation. Євроінтеграції бути".

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, коментуючи слова Арахамії, заявив, що курс України на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним, Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського.

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