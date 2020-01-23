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Правительство Украины сохраняет курс на евроинтеграцию - Гончарук

Киев • УНН

 • 12499 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Правительство Украины сохраняет курс на евроинтеграцию и будет максимально стремиться синхронизировать свои правила с европейскими коллегами. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает УНН.

Правительство Украины сохраняет курс на евроинтеграцию - Гончарук

"Мы сохраняем курс на евроинтеграцию, мы будем максимально стремиться синхронизировать наши правила, регуляции с нашими европейскими коллегами", - сказал Гончарук.

По его словам, правительство имеет и стратегические проекты, в частности, к 2023 году планируется объединить энергетическую систему Украины с европейской, договориться о правилах роуминга и тому подобное.

Напомним, накануне в СМИ сообщили, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Давосе критически высказался относительно гармонизации украинского законодательства с ЕС. Сам Давид Арахамия накануне вечером в Facebook заметил:

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня (22 января - ред.) в Давосе в своем выступлении. Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, также и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова Арахамии, заявил, что курс Украины на членство в ЕС остается неизменным и необратимым, Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому.

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