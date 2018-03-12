Уряд України бажає відправляти ракети на орбіту з космодрому, збудованого в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Державне космічне агентство України (SSAU) запропонувало побудувати космодром неподалік від авіабази Кертін, що в Кімберлі - одному з округів Західної Австралії. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The West Australian.
Для створення космодрому потрібно 5-7 тис. квадратних кілометрів, для первинного дослідження — 500 тисяч доларів.
У повідомленні вказано, що: “Об’єкт може стати основним пусковим майданчиком Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея й Індонезія”.
Посол України в Австралії Микола Кулинич заявив, що Україна має технічні знання, виробничий ланцюг та досвід в області світових космічних досліджень, щоб реалізувати пропозицію, котра вперше надійшла до федерального уряду Австралії ще у 2016 році.
“Ця пропозиція є цілком реалістичною. Україна могла б запускати ракети вже завтра вранці, якщо б мала майданчик. Ми пропонуємо наших людей і наші експертні знання, якщо Австралія має землю для використання”, — сказав Кулинич.
Як повідомляв УНН, Австралія має намір уникнути мит США на сталь і алюміній.