Правительство Украины хочет отправлять ракеты на орбиту с космодрома, построенного в Австралии

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Киев  •  УНН

 • 20191 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Государственное космическое агентство Украины (SSAU) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы ​​Кёртин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The West Australian.

Для создания космодрома нужно 5-7 тыс. квадратных километров, для первичного исследования — 500 тысяч долларов.

В сообщении указано, что: “Объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия”.

Посол Украины в Австралии Николай Кулинич заявил, что Украина имеет технические знания, производственную цепь и опыт в области мировых космических исследований, чтобы реализовать предложение, впервые поступило к федеральному правительству Австралии еще в 2016 году.

“Это предложение является вполне реалистичным. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования”, — сказал Кулинич.

Как сообщал УНН, Австралия намерена избежать пошлин США на сталь и алюминий.

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