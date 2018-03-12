Правительство Украины хочет отправлять ракеты на орбиту с космодрома, построенного в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Государственное космическое агентство Украины (SSAU) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кёртин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The West Australian.
Для создания космодрома нужно 5-7 тыс. квадратных километров, для первичного исследования — 500 тысяч долларов.
В сообщении указано, что: “Объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия”.
Посол Украины в Австралии Николай Кулинич заявил, что Украина имеет технические знания, производственную цепь и опыт в области мировых космических исследований, чтобы реализовать предложение, впервые поступило к федеральному правительству Австралии еще в 2016 году.
“Это предложение является вполне реалистичным. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования”, — сказал Кулинич.
Как сообщал УНН, Австралия намерена избежать пошлин США на сталь и алюминий.