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Уряд ухвалив план заходів щодо формування Громадської ради при НАЗК

Уряд ухвалив план заходів щодо формування Громадської ради при НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

Кабінет Міністрів України затвердив сьогодні, 18 січня, на своєму засіданні план заходів щодо проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Презентуючи проект розпорядження, голова Національного агентства Наталія Корчак зазначила, що формування Громадської ради відбуватиметься відповідно до Порядку, затвердженого Урядом, та за підтримки громадськості. В організації конкурсу з формування Ради погодилися брати участь Transparency International Ukraine, Реанімаційний Пакет Реформ, Антикорупційний штаб та інші громадські організації.

Н.Корчак також нагадала, що Національне агентство двічі, 14 липня та 30 серпня 2016 року, розглядало питання внесення змін до Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради в частині формування складу ради шляхом Інтернет-голосування, але рішення так і не було прийняте.

Громадська рада при Національному агентстві формується у складі п’ятнадцяти осіб, обраних за результатами конкурсу. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування делегатів громадських об’єднань за кандидатів до складу Громадської ради. До участі в установчих зборах допускаються громадські об’єднання, які є юридичними особами та провадять діяльність за напрямом запобігання корупції не менш як два роки.

Ухвалений план заходів включає:

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
подання громадськими об’єднаннями документів, визначених цим Порядком;
формування списків делегатів громадських об’єднань та кандидатів до складу Громадської ради;
проведення установчих зборів;
оформлення протоколу за підсумками установчих зборів;
затвердження складу Громадської ради при Національному агентстві.

Українські Національні Новини

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