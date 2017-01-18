Правительство приняло план мероприятий по формированию Общественного совета при НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по проведению конкурса по формированию Общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
Кабинет Министров Украины утвердил сегодня, 18 января, на заседании план мероприятий по проведению конкурса по формированию Общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции.
Представляя проект распоряжения, председатель Национального агентства Наталья Корчак отметила, что формирование Общественного совета будет происходить в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством, и при поддержке общественности. В организации конкурса по формированию Совета согласились участвовать Transparency International Ukraine, Реанимационный Пакет Реформ, Антикоррупционный штаб и другие общественные организации.
Н.Корчак также напомнила, что Национальное агентство дважды, 14 июля и 30 августа 2016 года, рассматривало вопрос внесения изменений в Порядок организации и проведения конкурса по формированию Общественного совета в части формирования состава совета путем Интернет-голосования, но решение так и не было принято .
Общественный совет при Национальном агентстве формируется в составе пятнадцати человек, выбранных по результатам конкурса. Состав Общественного совета формируется на учредительном собрании путем рейтингового голосования делегатов общественных объединений за кандидатов в состав Общественного совета. К участию в учредительном собрании допускаются общественные объединения, что являются юридическими лицами и осуществляют деятельность по направлению предотвращения коррупции не менее двух лет.
Принятый план мероприятий включает:
публикации объявления о проведении конкурса;
представление общественными объединениями документов, определенных настоящим Порядком;
формирование списков делегатов общественных объединений и кандидатов в состав Общественного совета;
проведения учредительного собрания;
оформление протокола по итогам учредительного собрания;
утверждении состава Общественного совета при Национальном агентстве.