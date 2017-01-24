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Уряд цього року очікує 4,5 млрд грн прямих інвестицій

Уряд цього року очікує 4,5 млрд грн прямих інвестицій

Київ • УНН

 • 8126 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Уряд очікує у поточному році 4,5 млрд грн прямих інвестицій. Про це під час круглого столу щодо економічних питань плану дій уряду до 2020 року повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

“Чистий приток прямих інвестицій, ми очікуємо, зросте з приблизно 3,8 млрд грн минулого року до 4,5 млрд грн у 2017 році і ми дуже сподіваємось, що подвоїться до 2020 року”, — сказав М.Нєфьодов.

Він також додав що наразі питома вага експорту товарів з високотехнологічного експорту в Україні становить 19%, в ЄС вона вже перевищила 41%, в Китаї сягає 37%.

“Наш план до 2020 року — зрости з 19% до 25% українського експорту”, — повідомив він.

Уряд також планує збільшити на 50% кількість іноземних туристів, які відвідують Україну з 14 млн осіб, які очікуються у 2017 році, до 21 млн осіб у 2020 році.

“Звичайно, ми хотіли б, щоб частка валової доданої вартості високотехнологічного виробництва ВВП зросла з 4,3%, які були у 2014 році, 6,5% ми очікуємо в 2017 році і, якщо всі плани будуть рухатися так, як хотілося, досягне 8,5% в 2020 році”, — сказав М.Нєфьодов.

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