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Правительство в этом году ожидает 4,5 млрд грн прямых инвестиций

Правительство в этом году ожидает 4,5 млрд грн прямых инвестиций

Киев • УНН

 • 8126 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Правительство ожидает в текущем году 4,5 млрд грн прямых инвестиций. Об этом во время круглого стола по экономическим вопросам плана действий правительства до 2020 года сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"Чистый приток прямых инвестиций, как мы ожидаем, вырастет с примерно 3,8 млрд грн в прошлом году до 4,5 млрд грн в 2017 году и мы очень надеемся, что удвоится до 2020 года", - сказал М.Нефедов.

Он также добавил, что в настоящее время удельный вес экспорта товаров высокотехнологичного экспорта в Украину составляет 19%, в ЕС он уже превысил 41%, в Китае достигает 37%.

"Наш план до 2020 года - вырасти с 19% до 25% украинского экспорта", - сообщил он.

Правительство также планирует увеличить на 50% количество иностранных туристов, посещающих Украину с 14 млн человек, которые ожидаются в 2017 году, до 21 млн человек в 2020 году.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы доля валовой добавленной стоимости высокотехнологичного производства ВВП выросла с 4,3%, которые были в 2014 году, до 6,5%, которые мы ожидаем в 2017 году и, если все планы будут двигаться так, как хотелось, достигнет 8,5% в 2020 году", - сказал М.Нефедов.

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