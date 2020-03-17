Уряд та бізнес підготували меморандум щодо цін на медзасоби в умовах епідемії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України та представники бізнесу підготували для підпису меморандум, який визначатиме ціни та обсяги медичних засобів в умовах епідемії коронавірусу. Про це на позачерговому засіданні ВРУ сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Ми провели вчора декілька зустрічей з представниками бізнесу. В тому числі у Кабміні ми зустрілися з найбільшими виробниками індивідуального захисту і медичного обладнання в Україні, з асоціаціями, з представниками мереж аптек і підготувалися з ними до підпису меморандуму, в якому зазначили ціни, обсяги та умови спільної роботи в умовах кризи", - сказав Шмигаль.
Також він зазначив, що в області було передано по 1,5 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів та інші прилади.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. На нараді Глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19.