Уряд та асоціації автоперевізників працюють над відновленням роботи транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Уряд чекає від представників асоціацій автоперевізників України пропозицій щодо поступового відновлення роботи з пріоритетом безпеки громадян в умовах коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
“Сьогодні, 8 травня, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко зустрівся з представниками асоціацій автоперевізників України. Розмову зосередили на обговоренні проблемних питань організації перевезень сезонних робітників іншими, крім авіа, видами транспорту”, — йдеться у повідомленні.
За словами Пристайка, уряд та Офіс Віце-прем’єр-міністра чекають від асоціації та залучених до цього діалогу відомств конструктивних пропозицій, які дадуть можливість дозволити перевезення, але не допустити нових спалахів коронавірусу.
“У рамках зустрічі учасники обговорили заходи медичної та санітарної безпеки, які можуть бути запроваджені у рамках організованих автоперевезень, щоб не допустити нових спалахів коронавірусу як в Україні, так і серед сезонних робітників за кордоном”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві з 12 травня відкриються непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, парки та сквери. При цьому робота громадського транспорту залишатиметься у нинішньому обмеженому режимі.