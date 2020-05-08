Правительство и ассоциации автоперевозчиков работают над восстановлением работы транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Правительство ожидает от представителей ассоциаций автоперевозчиков Украины предложений относительно постепенного восстановления работы с приоритетом безопасности граждан в условиях коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
“Сегодня, 8 мая, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко встретился с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины. Разговор сосредоточили на обсуждении проблемных вопросов организации перевозок сезонных рабочих другими, кроме авиа, видами транспорта”, — говорится в сообщении.
По словам Пристайко, правительство и Офис Вице-премьер-министра ждут от ассоциации и привлеченных к этому диалогу ведомств конструктивных предложений, которые позволят разрешить перевозку, но не допустить новых вспышек коронавируса.
“В рамках встречи участники обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве с 12 мая откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, парки и скверы. При этом работа общественного транспорта будет оставаться в нынешнем ограниченном режиме.