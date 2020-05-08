Правительство и ассоциации автоперевозчиков работают над восстановлением работы транспорта

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17309 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 85544 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112237 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183706 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186814 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393858 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227284 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503101 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349735 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230858 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
79%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11315 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11529 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10779 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 9876 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9236 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145547 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133553 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221560 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393858 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503101 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17309 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39567 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39138 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46599 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76792 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Правительство и ассоциации автоперевозчиков работают над восстановлением работы транспорта

Киев • УНН

 • 13120 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Правительство ожидает от представителей ассоциаций автоперевозчиков Украины предложений относительно постепенного восстановления работы с приоритетом безопасности граждан в условиях коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство и ассоциации автоперевозчиков работают над восстановлением работы транспорта

“Сегодня, 8 мая, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко встретился с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины. Разговор сосредоточили на обсуждении проблемных вопросов организации перевозок сезонных рабочих другими, кроме авиа, видами транспорта”, — говорится в сообщении.

По словам Пристайко, правительство и Офис Вице-премьер-министра ждут от ассоциации и привлеченных к этому диалогу ведомств конструктивных предложений, которые позволят разрешить перевозку, но не допустить новых вспышек коронавируса.

“В рамках встречи участники обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 12 мая откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, парки и скверы. При этом работа общественного транспорта будет оставаться в нынешнем ограниченном режиме.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93