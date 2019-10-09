Уряд створив територіальний орган Нацполіції для ефективної боротьби з оргзлочинністю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Уряд створив територіальний орган Національної поліції, який має підвищити ефективність боротьби з організованою злочинністю. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
“Було прийнято рішення про надання статусу територіального Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції”, — зазначив прем’єр.
За його словами, таким чином уряд створив інтегрований орган в Нацполіції, який дасть можливість працювати в регіонах тим слідчим, які будуть підпорядковуватись безпосередньо Києву, а не окремим керівникам головних управлінь Нацполіції в областях.
При цьому він додав, що такий “експеримент” підвищить ефективність боротьби з оргзлочинністю.
Нагадаємо, 10 вересня у Національній поліції України почалася заміна керівного складу — з посад вже звільнено двох заступників голови відомства Сергія Князєва.