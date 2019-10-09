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Правительство создало территориальный орган Нацполиции для эффективной борьбы с оргпреступностью

Киев • УНН

 • 14521 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Правительство создало территориальный орган Национальной полиции, должно повысить эффективность борьбы с организованной преступностью. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

Правительство создало территориальный орган Нацполиции для эффективной борьбы с оргпреступностью

“Было принято решение о предоставлении статуса территориального Департамента стратегических расследований Нацполиции”, — отметил премьер.

По его словам, таким образом правительство создало интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность работать в регионах тем следователям, которые будут подчиняться непосредственно Киеву, а не отдельным руководителям главных управлений Нацполиции в областях.

При этом он добавил, что такой “эксперимент” повысит эффективность борьбы с оргпреступностью.

Напомним, 10 сентября в Национальной полиции Украины началась замена руководящего состава — с должностей уже освобождены двое заместителей главы ведомства Сергея Князева.

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