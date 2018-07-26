Уряд створив робочу групу для аудиту лісгоспів

Як зауважив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, завдання аудит групи - Геокадастр робитиме аерофотозйомку або залучаємо супутникові дані та порівнюємо їх за певний період часу.



"Вираховуємо обсяги лісу, беремо лісове господарство, дивимось скільки було вирублено лісів. Далі дивимось що це були за рубки: санітарні, не санітарні, хто приймав рішення тощо. Далі дивимось, що було вирублено, що експортовано, і ким експортовано, і куди", - пояснив Гройсман.



Він нагадав, що дав запит європейським партнерам, щоб вони дали зворотну інформацію з цього приводу.



"Увесь цей ланцюг піддаватиметься аудиту. З точки зору всіх процесів, в тому числі валютної виручки, яка мала б повертатись в Україну", - наголосив прем'єр.



Нагадаємо, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює масштабні перевірки лісгоспів на предмет контрабанди лісу.