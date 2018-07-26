Правительство создало рабочую группу для аудита лесхозов

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, задача аудит группы - Геокадастр будет делать аэрофотосъемку или привлекать спутниковые данные и сравниваем их за определенный период времени.



"Высчитываем объемы леса, берем лесное хозяйство, смотрим сколько было вырублено лесов. Далее смотрим что это были за рубки: санитарные, а не санитарные, кто принимал решение и тому подобное. Далее смотрим, что было вырублено, что экспортировано, и кем экспортировано, и куда" , - пояснил Гройсман.



Он напомнил, что запросил у европейских партнеров, чтобы они дали обратную информацию по этому поводу.



"Вся эта цепь подвергаться аудиту. С точки зрения всех процессов, в том числе валютной выручки, которая должна возвращаться в Украину", - подчеркнул премьер.



Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман инициирует масштабные проверки лесхозов на предмет контрабанды леса.