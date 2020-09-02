Уряд створив координаційний орган щодо держполітики з питань рівності чоловіків та жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України створив координаційний орган з питань впровадження державної політики з питань рівності чоловіків та жінок. Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.
“Одним з потужних рішень прийнятих сьогодні урядом є створення координаційного органу з питань впровадження державної політики з питань рівності чоловіків та жінок — це певною мірою теж євроінтеграційне рішення, але це рішення підтверджує налаштованість уряду в щоденній своїй роботі приділяти важливу увагу цьому питанню”, — розповіла Стефанішина.
За її словами, уряд також схвалив низку угод, які стануть підставою для виділення коштів для фінансування Європейським Союзом певних реформ в Україні.
“Мова йде про угоду, яка стосується розбудови мережі пунктів підтримки малого та середнього бізнесу в регіонах України, продовження реалізації великих проектів, які стосуються реформ у секторі юстиції та правосуддя, і розвиток інфраструктурних проектів у сфері екології та безпеки”, — сказала Стефанішина.
Як повідомлялося, у Верховній Раді щороку проводитимуть гендерний аудит, чи жінки й чоловіки у парламенті мають однакові права.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.