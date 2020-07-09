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У парламенті щорічно будуть проводити гендерний аудит – апарат ВР

У парламенті щорічно будуть проводити гендерний аудит – апарат ВР

Київ • УНН

 • 13026 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. У Верховній Раді щороку проводитимуть гендерний аудит, чи жінки й чоловіки у парламенті мають однакові права. Про це під час онлайн-вебінару "Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі" повідомив керівник апарату ВР Вячеслав Штучний, передає УНН із посиланням на сайт парламенту.

"У березні 2020 року було підписано розпорядження про проведення гендерного аудиту та затверджено відповідні методичні рекомендації. Системний аудит буде проводитися на початку кожного року, щоб проаналізувати, чи жінки й чоловіки у парламенті мають однакові права, а також для підвищення рівня обізнаності працівників з питань інтеграції гендерних принципів у роботі апарату", - повідомив Штучний.

Крім того, на гендерну чутливість будуть перевірятися організаційно-розпорядчі документи.

"Ми приділяємо значну увагу питанням гендерної політики у парламенті. Станом на сьогодні, проект "Гендерне бюджетування в Україні" є найбільшим у світі із впровадження гендерно орієнтованого бюджетування. Важливо, що Верховна Рада України долучилася до цієї роботи та розпочала співпрацю з експертами для запровадження зазначеного підходу в роботі апарату парламенту", - зауважив Штучний.

Керівник апарату повідомив, що нещодавно також було підписано меморандум про взаєморозуміння між апаратом Верховної Ради України та структурою Організації Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Документ визначає проведення гендерного аудиту доступності будівель парламенту та просування гендерної рівності, відповідно до міжнародного досвіду.

Раніше в УНН повідомлялося, що питання гендерної рівності у політичній сфері, попри вже зроблені успіхи, залишається болючим серед голів об’єднаних територіальних громад.

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