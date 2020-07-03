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Уряд створить мапу вразливих до затоплень зон у регіонах України

Уряд створить мапу вразливих до затоплень зон у регіонах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У Кабінеті міністрів створять мапу можливих затоплень в областях України, щоб розуміти та керувати ризиками. Зараз ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплень. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Так, згідно з імплементацією Угоди про асоціацію з Євросоюзом, до 31 жовтня 2022 року Україна має затвердити і розпочати впровадження планів управління ризиками затоплення, укладеними на основі карт загроз і ризиків затоплення.

"Це дасть можливість керувати ризиками повені. Наразі ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплення, для яких складатимуться карти загроз і ризиків затоплення", - заявив Шмигаль.

Поміж тим, урядом опрацьовується питання щодо стратегії реформування галузі ведення лісового господарства, що може забезпечити перехід на якісно нові стандарти управління.

Нагадаємо, що на ліквідацію наслідків повені Івано-Франківщині виділили 480 млн грн, а Львівщині – 10 млн грн.

Українські Національні Новини

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