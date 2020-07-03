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Правительство создаст карту уязвимых к затоплениям зон в регионах Украины

Правительство создаст карту уязвимых к затоплениям зон в регионах Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В Кабинете министров создадут карту возможных затоплений в областях Украины, чтобы понимать и управлять рисками. Сейчас ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплениям. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Так, согласно с выполнением Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, до 31 октября 2022 года Украина должна утвердить и начать внедрение планов управления рисками затопления, созданными на основе карт угроз и рисков затопления.

"Это даст возможность управлять рисками наводнения. В настоящее время ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплению, для которых будут составляться карты угроз и рисков затопления", - заявил Шмыгаль.

Между тем, правительством прорабатывается вопрос о стратегии реформирования отрасли ведения лесного хозяйства, что может обеспечить переход на качественно новые стандарты управления.

Напомним, что на ликвидацию последствий наводнения Ивано-Франковской области выделили 480 млн грн, а Львовской - 10 млн грн.

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