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Уряд США може скупити акції енергетичних компаній

Уряд США може скупити акції енергетичних компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Федеральна влада США допускає можливість скупки акцій енергетичних компаній, що опинилися в скрутному становищі. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп, який виступив разом з Мнучіним в Білому домі, сказав, що має намір надати допомогу галузі. Він припустив, що федеральна влада може закуповувати пальне, а також купувати авіаквитки для задоволення потреб, які виникнуть в майбутньому. Мнучін додав: “Ми розглядаємо всі можливі альтернативи”.

Енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії під час пандемії.

Президент Трамп повідомив, що для стабілізації світових цін Саудівська Аравія і Росія повинні скоротити нафтовидобуток, як це нині роблять Канада, а також штати Техас, Оклахома і Північна Дакота.

Згідно з офіційними підрахунками, що лягли в основу наведених університетом Джонса Хопкінса даних, у США натепер підтверджено вже понад 51 тисячі летальних випадків унаслідок COVID-19. Загалом у країні зафіксовано понад 890 тисяч випадків зараження коронавірусом, активних випадків налічується понад 793 тисячі. Одужали в цілому майже 97 тисяч американців.

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