Правительство США может скупить акции энергетических компаний

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 20241 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 26059 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 38303 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61511 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99298 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104715 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130373 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130110 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 175559 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122125 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Актуальное
Правительство США может скупить акции энергетических компаний

Правительство США может скупить акции энергетических компаний

Киев  •  УНН

 • 18296 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Федеральные власти США допускает возможность скупки акций энергетических компаний, оказавшихся в затруднительном положении. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп, который выступил вместе с Мнучиним в Белом доме, сказал, что намерен оказать помощь отрасли. Он предположил, что федеральная власть может закупать топливо, а также покупать авиабилеты для удовлетворения потребностей, которые возникнут в будущем. Мнучин добавил: “Мы рассматриваем все возможные альтернативы”.

Энергетический сектор США серьезно пострадал в результате падения цен на энергоносители во время пандемии.

Президент Трамп сообщил, что для стабилизации мировых цен Саудовская Аравия и Россия должны сократить нефтедобычу, как это сейчас делают Канада, а также штаты Техас, Оклахома и Северная Дакота.

Согласно официальным подсчетам, которые легли в основу приведенных университетом Джонса Хопкинса данных, в США на данный момент подтверждено уже более 51 тыс. летальных случаев вследствие COVID-19. Всего в стране зафиксировано более 890 тыс. случаев заражения коронавируса, активных случаев насчитывается более 793 тыс. Выздоровели в целом почти 97 тыс. американцев.

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