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Уряд спростив процедуру реєстрації шлюбу ще у восьми містах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України 28 грудня видав розпорядження "Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 502", згідно з яким процедура реєстрації шлюбу спрощується ще у восьми українських містах, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

"Уряд розширив пілотний проект із запровадження спрощеної процедури реєстрації шлюбу на нові міста: Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Рівне, Житомир та Харків",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Уряд запровадив пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. До цього проект реалізовувався у найбільш популярних туристичних містах - Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях наближених до зони проведення антитерористичної операції - у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.

За даними КМУ за спрощеною процедурою реєстрації шлюбу в цих регіонах вже одружилися більш ніж три тисячі пар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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