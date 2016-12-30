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Правительство упростило процедуру регистрации брака еще в восьми городах Украины

Правительство упростило процедуру регистрации брака еще в восьми городах Украины

Киев • УНН

 • 12659 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины 28 декабря издал распоряжение "О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 г. № 502", согласно которому процедура регистрации брака упрощается еще в восьми украинских городах, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Правительство расширило пилотный проект по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака на новые города Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство ввело пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту. До этого проект реализовывался в наиболее популярных туристических городах - Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции - в городах Мариуполе и Северодонецке.

По данным КМУ, по упрощенной процедуре регистрации брака в этих регионах уже поженились более чем три тысячи пар.

Украинские Национальные Новости

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