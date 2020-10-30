Уряд спростив процедури, які стосуються облаштування додаткових ліжок - Шмигаль

"Уряд максимально спростив процедури, які стосуються облаштування додаткових ліжок та підведення кисню. Гроші на забезпечення ліжок киснем були виділені, ви їх отримали. До 30 жовтня мали це зробити. Ніяких бюрократичних перепон для організації цих процесів немає. Зараз необхідно прискорити роботу, адже йдеться про здоров’я та життя людей", — наголосив Шмигаль.

Окрім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив Прем’єр-міністру, що 1 листопада будуть зібрані цифри по областях. І залежно від виконання показників, які були підписані обласними держадміністраціями, Прем’єр-міністру будуть зроблені подання для винесення відповідних дисциплінарних рішень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв постанову, яка розширює перелік лікарських спеціальностей, які можуть брати участь в лікуванні хворих на COVID-19.