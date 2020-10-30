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Правительство упростило процедуры, касающиеся обустройства дополнительных коек - Шмыгаль

Правительство упростило процедуры, касающиеся обустройства дополнительных коек - Шмыгаль

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Кабинет министров Украины максимально упростил процедуры, касающиеся обустройства дополнительных коек для больных COVID-19 и подвода кислорода. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство максимально упростило процедуры, касающиеся обустройства дополнительных коек и подведения кислорода. Деньги на обеспечение коек кислородом были выделены, вы их получили. До 30 октября должны были это сделать. Никаких бюрократических преград для организации этих процессов нет. Сейчас необходимо ускорить работу, ведь речь идет о здоровье и жизни людей", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил Премьер-министру, что 1 ноября будут собраны цифры по областям. И в зависимости от выполнения показателей, которые были подписаны областными администрациями, Премьер-министру будут сделаны представления для вынесения соответствующих дисциплинарных решений.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, которое расширяет перечень врачебных специальностей, которые могут принимать участие в лечении больных COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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