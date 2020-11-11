Кабмін сьогодні розгляне проект запровадження в Україні 5G

"На порядку денному сьогодні проект, який стосується плану запровадження 5G-технологій в Україні. Це дуже важливий законопроект для розвитку кластерної економіки, де будуть реалізовані проекти хмарних технологій", - заявив Прем’єр.

Стосовно якості зв’язку та захисту інформації сьогодні розглянуть ще три проекти, додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначає, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю.