Кабмин сегодня рассмотрит проект внедрения в Украине 5G

"На повестке дня сегодня проект, который касается плана внедрения 5G-технологий в Украине. Это очень важный законопроект для развития кластерной экономики, где будут реализованы проекты облачных технологий", - заявил Премьер.

Относительно качества связи и защиты информации сегодня рассмотрят еще три проекта, добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что при выполнении рекомендаций относительно допустимого уровня электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вред человеческому здоровью.