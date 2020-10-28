Уряд сьогодні розблокує роботу регіональних представників омбудсмена з прав осіб з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні розблокує роботу регіональних представників омбудсмена з прав осіб з інвалідністю. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Укаїни Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Ще один важливий проект постанови — те, що стосується роботи уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні ми нарешті розблокуємо роботу регіональних представників уповноваженого, зокрема в частині матеріально-технічного забезпечення. Зараз така робота практично не ведеться, не велась”, — сказав прем’єр.
Люди, які раніше цим займались, робили це на громадський засадах, зазначив він.
Додамо, Зеленський закликав Шмигаля посилити підтримку людей з інвалідністю для мінімізації ризиків від COVID-19.