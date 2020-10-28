Правительство сегодня разблокирует работу региональных представителей омбудсмена по правам людей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании разблокирует работу региональных представителей омбудсмена по правам людей с инвалидностью. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Укаины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
“Еще один важный проект постановления — то, что касается работы уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Сегодня мы наконец разблокируем работу региональных представителей уполномоченного, в частности в части материально-технического обеспечения. Сейчас такая работа практически не ведется, не велась”, — сказал премьер.
Люди, которые раньше этим занимались, делали это на общественный началах, отметил он.
Добавим, Зеленский призвал Шмыгаля усилить поддержку людей с инвалидностью для минимизации рисков от COVID-19.