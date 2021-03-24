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Уряд схвалив зміни до реалізації державної регіональної політики

Уряд схвалив зміни до реалізації державної регіональної політики

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив законопроект, яким передбачається зміна правових, організаційних, фінансових та інших механізмів реалізації державної регіональної політики. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Уряд схвалив законопроект “Про внесення змін до Закону України „Про засади державної регіональної політики“, яким передбачається зміна правових, організаційних, фінансових та інших механізмів реалізації державної регіональної політики”, — написав Мокан.

Зі слів нардепа, документом передбачається визначення єдиної системи документів стратегічного планування регіонального розвитку; запровадження положення щодо обов’язкового розроблення сільськими, селищними, міськими радами документів стратегічного планування розвитку територіальних громад; конкретизації механізму та порядку моніторингу та оцінювання реалізації державної регіональної політики та інші нововведення.

Проєкт закону допоможе реалізувати домовленості, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, імплементації окремих положень актів законодавства ЄС, Міжнародної організації праці з метою посилення захисту прав працівників, зазначив Мокан.

Що було раніше

Зазначимо, на початку місяця Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про затвердження Положення про Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України”.

Конгрес є консультативно-дорадчим органом, серед основних завдань якого, зокрема, сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів. Конгрес братиме участь у виробленні державної регіональної політики.

Завданнями Конгресу також є вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди і впровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

Українські Національні Новини

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