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Зеленський затвердив положення про Конгрес місцевих і регіональних влад: що відомо

Зеленський затвердив положення про Конгрес місцевих і регіональних влад: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №89/2021 "Про затвердження Положення про Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України", повідомляється на сайті глави держави, пише УНН.

Деталі

Згідно з положенням, Конгрес складається з голови, президії, і двох палат: Палати місцевих влад і Палати регіонів. До Палати місцевої влади входять голови районних рад, міські, селищні, сільські голови, голови районних держадміністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, що входять до складу Палати місцевих влад названого Конгресу. До Палати регіонів входять голови обласних рад та голови обласних держадміністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, що входять до складу Палати регіонів названого Конгресу. Засідання палат проводяться не рідше одного разу на квартал.

Головою Конгресу є президент України, який здійснює загальне керівництво його діяльністю, він визначає порядок роботи і головує на засіданнях Конгресу. Також до складу Конгресу входять керівники Верховної Ради і Кабінету міністрів, керівництво Офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони України, міністри, представники обласних і районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад ради Європи.

Додамо

Конгрес збирається на засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конгресу.

Згідно з документом, Конгрес є консультативно-дорадчим органом, серед основних завдань якого, зокрема, сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів. Конгрес братиме участь у виробленні державної регіональної політики.

Завданнями Конгресу також є вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди і впровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, Зеленський заявив про створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті, який дозволить поліпшити відносини між місцевою владою і офіційним Києвом, 25 лютого. За його словами, Конгрес повинен стати майданчиком для діалогу і пошуку важливих державних рішень.

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