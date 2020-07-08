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Актуальне
Уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду

Уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, передає УНН.

"Урядом схвалені зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік. Відповідний акт розроблено Мінсоцполітики на виконання закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та прийнято на засіданні уряду 8 липня 2020 року", - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що зміни до бюджету ПФУ вносяться у зв’язку із збільшенням асигнувань з державного бюджету, а саме фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду на суму 29 704,1 млн гривень (з 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

Ці кошти були спрямовані на реалізацію прийнятої урядом 1 квітня 2020 року постанови № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" щодо тримірного підвищення пенсій:

▪️ 80-річним особам збільшено розмір пенсії на 500 грн з 1 квітня;
▪️ у квітні виплачено одноразову допомогу пенсіонерам у розмірі 1000 грн у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
▪️ з 1 травня проведено перерахунок пенсій, відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Загалом видаткова частина бюджету Фонду зросла на 32 973,4 млн гривень, зазначили в ПФУ.

При цьому зменшено адміністративні видатки, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України на 59,7 млн гривень.

Дохідна частина бюджету Фонду у цілому зросла на 32 943,6 млн гривень, з яких 29 704,1 млн грн - кошти Державного бюджету України.

"З урахуванням зазначених змін бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики є розрахунки, щоб запровадити щомісячну надбавку у розмірі 500 грн пенсіонерам віком старше 75 років.

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