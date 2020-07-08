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Правительство одобрило изменения к бюджету Пенсионного фонда

Правительство одобрило изменения к бюджету Пенсионного фонда

Киев  •  УНН

 • 23726 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил изменения к бюджету Пенсионного фонда на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

"Правительством одобрены изменения к бюджету Пенсионного фонда на 2020 год. Соответствующий акт разработан Минсоцполитики во исполнение закона Украины от 13 апреля 2020 года № 553-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и принят на заседании правительства 8 июля 2020 года", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что изменения в бюджет ПФУ вносятся в связи с увеличением ассигнований из государственного бюджета, а именно финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда на сумму 29 704,1 млн гривен (с 172 576, 3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

Эти средства были направлены на реализацию принятого правительством 1 апреля 2020 года постановления №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" по трехмерному повышению пенсий:

▪️ 80-летним лицам увеличен размер пенсии на 500 грн с 1 апреля;
▪️ в апреле выплачено единовременное пособие пенсионерам в размере 1000 грн в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;
▪️ с 1 мая проведен перерасчет пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В общем расходная часть бюджета Фонда выросла на 32 973,4 млн гривен, отметили в ПФУ.

При этом уменьшены административные расходы, связанные с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины на 59,7 млн гривен.

Доходная часть бюджета Фонда в целом выросла на 32 943,6 млн гривен, из которых 29 704,1 млн грн - средства Государственного бюджета Украины.

"С учетом указанных изменений бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным с остатком на конец года 224,8 млн гривен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Минсоцполитики есть расчеты, чтобы ввести ежемесячную надбавку в размере 500 грн пенсионерам старше 75 лет.

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