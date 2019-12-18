Уряд схвалив відкриття нового пункту контролю на залізниці для в'їзду у Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уряд схвалив відкриття міжнародного пункту контролю на залізничній станції "Львів" для сполучення з Польщею, який зменшить час очікування для пасажирів. Про таке рішення уряду у своєму Тelegram-каналі написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Ми створюємо зручний сервіс, який зменшить час очікування для пасажирів під час перетину державного кордону на залізничній станції "Львів" для залізничного пасажирського сполучення з Польщею", - зазначив Гончарук.
Він додав, що уряд для цього відкрив міжнародний пункт контролю на цій ділянці, який працюватиме цілодобово.
"Уряд відкрив міжнародний пункт контролю на цій ділянці, який функціонуватиме постійно та цілодобово. Всі процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуться безпосередньо під час руху поїздів", - пояснив він.
Прем’єр-міністр відзначив, що відкриття міжнародного пункту - результат успішного пілотного проекту.
"Це рішення - результат успішного пілотного проекту на потягах "Інтерсіті+" сполученням “Київ-Львів-Перемишль”, що рухається між станціями “Львів” і “Мостиська-2” та у зворотному напрямку", - акцентував увагу він.
Нагадаємо, у Львові планували відкрити пункт контролю через державний кордон для залізничного сполучення "Львів-пасажирський".