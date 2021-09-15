Уряд схвалив стратегію інформаційної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Стратегію інформаційної безпеки України, передає кореспондент УНН.
Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.
Деталі
Ця Стратегія визначає засади забезпечення інформаційної безпеки України, протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері, захисту прав осіб на інформацію та захист персональних даних. Питання, пов’язані із кібербезпекою, визначаються Стратегією кібербезпеки України.
Зазначається, що стратегія реалізовуватиметься зокрема, через стримування інформаційної агресії, спрямованої на повалення конституційного ладу та територіальної цілісності України, підрив її суверенітету та демократичного ладу.
Реалізація Стратегії розрахована на період до 2025 року
Доповнення
Рада нацбезпеки і оборони України прийняла Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.