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Правительство одобрило стратегию информационной политики

Правительство одобрило стратегию информационной политики

Киев  •  УНН

 • 13554 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Стратегию информационной безопасности Украины, передает корреспондент УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

Эта Стратегия определяет основы обеспечения информационной безопасности Украины, противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, защиты прав лиц на информацию и защиту персональных данных. Вопросы, связанные с кибербезопасностью, определяются Стратегией кибербезопасности Украины.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться в частности, из-за сдерживания информационной агрессии, направленной на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины, подрыв ее суверенитета и демократического строя.

Реализация Стратегии рассчитана на период до 2025 года

Дополнение

Совет нацбезопасности и обороны Украины принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет.

Украинские Национальные Новости

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