Правительство одобрило стратегию информационной политики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Стратегию информационной безопасности Украины, передает корреспондент УНН.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Детали
Эта Стратегия определяет основы обеспечения информационной безопасности Украины, противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, защиты прав лиц на информацию и защиту персональных данных. Вопросы, связанные с кибербезопасностью, определяются Стратегией кибербезопасности Украины.
Отмечается, что стратегия будет реализовываться в частности, из-за сдерживания информационной агрессии, направленной на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины, подрыв ее суверенитета и демократического строя.
Реализация Стратегии рассчитана на период до 2025 года
Дополнение
Совет нацбезопасности и обороны Украины принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет.