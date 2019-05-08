Уряд схвалив рішення щодо компенсацій імпортних закупівель військової продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення, яке забезпечить отримання від міжнародних партнерів компенсацій Україні імпортних закупівель військової продукції. Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, передає УНН.
"8 травня Кабінет Міністрів підтримав ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку зміни до порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів, застосованих у результаті здійснення закупівель імпортної продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Згідно з ухваленим рішенням Уряду функції організації та координації діяльності суб’єктів офсетної діяльності закріплюються за офсетною комісією з представників державних замовників, державних підприємств установ та організацій.
"Для ефективної взаємодії суб’єктів у процесі отримання офсету вона діятиме при Кабінеті Міністрів України", - зазначили у Міністерстві.
Крім того, ухвалене рішення передбачає залучення державного замовника з державного оборонного замовлення, якщо той закуповує імпортну продукцію в іноземного постачальника, до проведення переговорів з ним стосовно отримання Україною відповідних компенсацій (офсетів).
Довідка: Компенсаційний (офсетний) договір - це укладений між офсетним бенефіціаром, яким може бути державний замовник або суб'єкт державної форми власності, та іноземним постачальником зовнішньоекономічний договір (контракт), що визначає предмет, вартість, види компенсації (офсету), яке іноземний постачальник передає Україні.
Нагадаємо, 3 лютого набув чинності закон, який спрощує закупівлю військової техніки з-за кордону.