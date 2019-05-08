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Правительство одобрило решение о компенсации импортных закупок военной продукции

Правительство одобрило решение о компенсации импортных закупок военной продукции

Киев  •  УНН

 • 8742 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Кабинет министров Украины принял решение, которое обеспечит получение от международных партнеров компенсаций Украине импортных закупок военной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития, передает УНН.

"8 мая Кабинет Министров поддержал инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в порядок заключения компенсационных (офсетных) договоров, применяемых в результате осуществления закупок импортной продукции оборонного назначения на сумму, превышающую 5 млн евро", - говорится в сообщении.

Согласно принятому решению Правительства функции организации и координации деятельности субъектов офсетной деятельности закрепляются за офсетной комиссией из представителей государственных заказчиков, государственных предприятий, учреждений и организаций.

"Для эффективного взаимодействия субъектов в процессе получения офсета она будет действовать при Кабинете Министров Украины", - отметили в Министерстве.

Кроме того, принято решение предусматривает привлечение государственного заказчика по государственному оборонному заказу, если тот закупает импортную продукцию у иностранного поставщика, к проведению переговоров с ним о получении Украиной соответствующих компенсаций (офсетов).

Справка: Компенсационный (офсетный) договор - это заключенный между офсетным бенефициаром, которым может быть государственный заказчик или субъект государственной формы собственности, и иностранным поставщиком внешнеэкономический договор (контракт), что определяет предмет, стоимость, виды компенсации (офсета), которое иностранный поставщик передает Украина.

Напомним, 3 февраля вступил в силу закон, который упрощает закупку военной техники из-за рубежа.

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