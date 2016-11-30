Уряд схвалив проект змін до закону про ДБР

"Метою даних змін є в першу чергу передбачити умови, за якими ДБР починає свою діяльність у частині здійснення функцій досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності", - заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова.

Крім того, за її словами, проектом змін визначаються конкретні критерії до керівників територіальних підрозділів, керівників департаментів Державного бюро розслідувань, а також підрозділів внутрішнього контролю, для того щоб конкурсна комісія могла їх обрати за цими умовами.