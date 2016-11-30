Правительство одобрило проект изменений в закон о ГБР

"Целью данных изменений является в первую очередь предусмотреть условия, по которым ГБР начинает свою деятельность в части осуществления функций досудебного расследования и оперативно-розыскной деятельности", - заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова.

Кроме того, по ее словам, проектом изменений определяются конкретные критерии к руководителям территориальных подразделений, руководителям департаментов Государственного бюро расследований, а также подразделений внутреннего контроля, для того чтобы конкурсная комиссия могла их выбрать на основании этих положений.