Уряд схвалив план впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кабінет Міністрів затвердив план заходів з впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах, який створить належні стимули для подальшого впровадження енергоефективності на місцях. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.
“Проект розпорядження КМУ "Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах“, розроблений Держенергоефективності, схвалено на засіданні Уряду 26 квітня”, — повідомляє прес-служба.
Як зазначив голова Державної служби енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, “прийняття документа дозволяє налагодити системний підхід у реалізації заходів із енергоменеджменту в бюджетній сфері. В першу чергу це створить належні стимули для подальшого впровадження енергоефективності на місцях. Спеціалісти-енергоменеджери не лише сформують та втілюватимуть у життя політику раціонального споживання енергії в будівлі, а й постійно контролюватимуть цей процес”.
Зазначається, що на сьогодні в Україні 78 тис. установ, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів: як державного, так і місцевих рівнів. Витрати енергоресурсів на опалення бюджетних установ в Україні у 2-3 рази вищі, ніж у країнах ЄС на ці ж потреби.
"На початковому етапі впровадження систем енергоменеджменту вже можна досягти від 5% до 8% економії енергоресурсів. Скорочення енергоспоживання сягне 20% за рахунок налагодження енергоефективної експлуатації об’єктів", — зазначається в повідомленні.
“Впровадженням такого роду заходів ми зможемо зробити ще один крок до енергетичної незалежності України. Скоротимо споживання газу, сформуємо енергоефективну поведінку суспільства і продовжимо масштабний перехід до використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії”, — вважає С.Савчук.
Як повідомляв УНН, С.Савчук анонсував ухвалення ВР закону щодо інвестицій в утеплення лікарень і шкіл.