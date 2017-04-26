Правительство одобрило план внедрения системы энергетического менеджмента в бюджетных учреждениях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кабинет Министров утвердил план мероприятий по внедрению системы энергетического менеджмента в бюджетных учреждениях, который создаст надлежащие стимулы для дальнейшего внедрения энергоэффективности на местах. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.
"Проект распоряжения КМУ "Об утверждении Плана мероприятий по внедрению систем энергетического менеджмента в бюджетных учреждениях", разработанный Госэнергоэффективности, одобрен на заседании Правительства 26 апреля", - сообщает пресс-служба.
Как отметил председатель Государственной службы энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук, "принятие"Проект распоряжения КМУ "Об утверждении Плана мероприятий по внедрению систем энергетического менеджмента в бюджетных учреждениях", разработанный Госэнергоэффективности, одобрен на заседании Правительства 26 апреля", - сообщает пресс-служба.
Как отметил председатель Государственной службы энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук, "принятие документа позволяет наладить системный подход в реализации мероприятий по энергоменеджмента в бюджетной сфере. В первую очередь это создаст надлежащие стимулы для дальнейшего внедрения энергоэффективности на местах.
Специалисты-энергоменеджеры не только сформируют и воплощать в жизнь политику рационального потребления энергии в здании, но и постоянно контролировать этот процесс".
Отмечается, что на сегодня в Украине 78 тыс. учреждений, финансируемых за счет бюджетных средств: как государственного, так и местных уровней. Расходы энергоресурсов на отопление бюджетных учреждений в Украине в 2-3 раза выше, чем в странах ЕС на эти же цели.
"На начальном этапе внедрения систем энергоменеджмента уже можно достичь от 5% до 8% экономии энергоресурсов. Сокращение энергопотребления достигнет 20% за счет налаживания энергоэффективной эксплуатации объектов", - отмечается в сообщении.
"Внедрением такого рода мероприятий мы сможем сделать еще один шаг к энергетической независимости Украины. Сократим потребление газа, сформируем энергоэффективную поведение общества и продолжим масштабный переход к использованию альтернативных видов топлива и возобновляемых источников энергии", - считает С.Савчук.
Как сообщал УНН, С.Савчук анонсировал принятие ВР закона об инвестициях в утепление больниц и школ.